Лукаку забил 300-й гол в карьере

Форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку достиг юбилейного бомбардирского показателя.

Благодаря дублю в воскресном матче с "Лацио" (3:1) бельгийцу покорилась отметка в 300 забитых мячей за карьеру.

В активе Лукаку 87 голов в составе "Эвертона", 57 - в сборной Бельгии, 56 - в "Интере", 42 - в "Манчестер Юнайтед", 41 - в "Андерлехте", 17 - в "Вест Бромвиче".

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