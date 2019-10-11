Лукаку забил 50 голов за сборную быстрее, чем Месси и Роналду

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку оформил дубль в матче седьмого тура квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (9:0).

Теперь в активе игрока миланского "Интера" 51 гол в 83 играх в составе национальной команды.

Лукаку достиг отметки в 50 забитых мячей за сборную в возрасте 26 лет 4 месяцев и 28 дней.

По этому показателю бельгиец значительно опередил лучших футболистов современности Криштиану Роналду (29 лет, 4 месяца, 21 день) и Лионеля Месси (28 лет, 9 месяцев, 5 дней).

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