Лукаку забил дебютный гол за "Манчестер Юнайтед"

Теги ромелу лукакуманчестер юнайтед

Лукаку забил дебютный гол за "Манчестер Юнайтед"Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку отметился первым забитым мячом за новый клуб.

Бомбардир помог команде победить в контрольном матче против "Реал Солт Лейк" (2:1). 

24-летний игрок сборной Бельгии забил на 38-й минуте матча.

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