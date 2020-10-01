Лукаку забил самый быстрый гол в истории "Интера"

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Лукаку забил самый быстрый гол в истории "Интера"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку оформил дубль в перенесённом матче 1-го тура Серии А против "Беневенто" (5:2).

Бельгиец открыл счёт уже на 29-й секунде встречи, замкнув прострел партнёра с правого фланга. 

Как сообщает Opta, это самый быстрый гол в истории миланского клуба.

Стоит отметить, что в расчёт берётся только период сбора подобной статистики - начиная с сезона 2004/05.

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