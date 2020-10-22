Лукаку забил в девяти еврокубковых матчах подряд
Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку стабильно забивает в еврокубковых матчах.
Как сообщает Opta, звёздный бельгиец отличился в девяти подряд играх Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
В этих встречах ведущий форвард "нерадзурри" наколотил в ворота соперников 11 голов.
В последний раз Лукаку уходил с поля без забитого мяча в еврокубковом матче 5 ноября 2019 года. Тогда устояла дортмундская "Боруссия".
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|Лацио
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|Интер Милан
|26
|57
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|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
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|6
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|Милан
|27
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|26
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|9
|Парма
|26
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|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
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|32
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|Сассуоло
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|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
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|28
|15
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|26
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|16
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|26
|26
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|Дженоа
|26
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|СПАЛ
|26
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