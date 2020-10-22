Лукаку забил в девяти еврокубковых матчах подряд

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Лукаку забил в девяти еврокубковых матчах подряд

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку стабильно забивает в еврокубковых матчах.

Как сообщает Opta, звёздный бельгиец отличился в девяти подряд играх Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

В этих встречах ведущий форвард "нерадзурри" наколотил в ворота соперников 11 голов.

В последний раз Лукаку уходил с поля без забитого мяча в еврокубковом матче 5 ноября 2019 года. Тогда устояла дортмундская "Боруссия". 

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