Лукаку забил юбилейный гол за сборную Бельгии
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счет на 28-й минуте в матче с Сан-Марино (6:0; перерыв) в рамках отбора Евро-2020.
Этот мяч стал для 28-летнего форварда 50-м за национальную команду. Лукаку является лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии.
So, that’s 50 goals for Romelu Lukaku for Belgium . pic.twitter.com/C86UXyA9qT— Kristof Terreur (@HLNinEngeland) 10 октября 2019 г.
За сборную футболист начал выступать в 2010 году. В 83 матчах футболист забил 50 голов.
Национальная команда Бельгии возглавляет группу I, имея в активе 21 очков. На втором месте располагается сборная России, которая сейчас играет с Шотландией (0:0; перерыв).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|9
|23
|2
|Стандард Льеж
|10
|20
|3
|Гент
|9
|17
|4
|Антверпен
|9
|17
|5
|Мехелен
|10
|17
|6
|Генк
|9
|16
|7
|Зульте-Варегем
|10
|16
|8
|Мукрон Перувелз
|10
|16
|9
|Шарлеруа
|9
|12
|10
|Кортрийк
|10
|11
|11
|Остенде
|10
|11
|12
|Сент-Трюйден
|9
|11
|13
|Андерлехт
|10
|9
|14
|Ред Стар Ваасланд
|10
|7
|15
|Эупен
|10
|6
|16
|Серкль Брюгге
|10
|3