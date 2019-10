Лукаку забил юбилейный гол за сборную Бельгии

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счет на 28-й минуте в матче с Сан-Марино (6:0; перерыв) в рамках отбора Евро-2020.

Этот мяч стал для 28-летнего форварда 50-м за национальную команду. Лукаку является лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии.

So, that’s 50 goals for Romelu Lukaku for Belgium . pic.twitter.com/C86UXyA9qT