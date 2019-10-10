Лукаку забил юбилейный гол за сборную Бельгии

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Лукаку забил юбилейный гол за сборную Бельгии

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счет на 28-й минуте в матче с Сан-Марино (6:0; перерыв) в рамках отбора Евро-2020.

Этот мяч стал для 28-летнего форварда 50-м за национальную команду. Лукаку является лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии.

За сборную футболист начал выступать в 2010 году. В 83 матчах футболист забил 50 голов.

Национальная команда Бельгии возглавляет группу I, имея в активе 21 очков. На втором месте располагается сборная России, которая сейчас играет с Шотландией (0:0; перерыв).

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