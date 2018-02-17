Лукаку забивает не менее 20 голов на клубном уровне в четвёртом сезоне подряд

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Лукаку забивает не менее 20 голов на клубном уровне в четвёртом сезоне подряд

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку оформил дубль в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Хаддерсфилда".

Второй гол в этом поединке стал для 24-летнего бельгийца 20-м в текущем сезоне во всех турнирах.

Таким образом, Лукаку забивает не менее 20 голов на клубном уровне в четвёртом сезоне подряд.

Не пропустите: Лукаку забил 10 голов в десяти последних матчах в Кубке Англии. | http://soccernews.ru

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