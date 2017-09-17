Лукаку забивает, Руни - нет: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Эвертон"

Пятый тур английской Премьер Лиги завершался в Манчестере, где в гости к подопечным Моуринью прибыл "Эвертон" Рональда Кумана. Хозяевам было необходимо набирать 3 очка, чтобы не отстать от разгромившего в субботу "Уотфорд" со счетом 6:0 "Манчестер Сити". Много интересных фактов было представлено перед матчем об этом противостоянии, но главным событием должна была стать сама игра. Вышел в стартовом составе "ирисок" Уэйн Руни, а по другую сторону место в центре нападения занял Ромелу Лукаку.

С самого начала матча хозяева принялись осаждать ворота Пикфорда. Не прошло и пяти минут, как "Юнайтед" вышел вперед: в позиционной атаке принял Янг мяч на левом фланге, отпасовал в центр на Матича, серб не обостряя игру перевел сферу на левый фланг, где набегавший Валенсия неожиданно нанес мощнейший удар слету по воротам "ирисок" – голкипер просто не успел среагировать и 1:0 в пользу манчестерцев. Долго гости приходили в себя, пытаясь наладить свои атакующие действия, в то время как "красные дьяволы" ни в какую не хотели отдавать им мяч.

Однако на 20-й минуте "Эвертон" все же получил свой шанс: Мартина продвинулся по правому флангу и отпасовал к лини штрафной на Руни, который в одно касание пытался переправить мяч в дальний угол – немного неточно. Через пять минут "Юнайтед" ответил: ошибся Кин с передачей на своей половине, мяч подхватил Хуан Мата и тут же своим пасом вывел Лукаку один на один с голкипером, а бельгиец с близкой дистанции не смог попасть в створ.

На исходе получаса игры "Эвертону" удалась неплохая атака: Уэйн Руни перевел мяч на правый фланг, откуда Мартина выполнил подачу в центр штрафной хозяев, Дэйвис со второй попытки отправил мяч в сетку ворот Де Хеа, однако судья зафиксировал офсайд в том моменте. Оставшееся время команды провели на встречных курсах, однако атаки "Манчестер Юнайтед" были более акцентированы и опасны, хоть забить и не удалось.

В самом начале второго тайма "Эвертон" просто обязан был сравнивать счет: после паса Дэвиса в штрафную хозяев Уэйн Руни выцарапал мяч у Байи и пробил с близкой дистанции по воротам Де Хеа, но испанец в фирменном стиле отразил ногами удар бывшего партнера по команде. Попытался Лукаку через несколько минут ответить своим ударом, но не попал он в падении по мячу после навеса Маты.

За полчаса до конца матча "Эвертон" упустил еще одну возможность сравнять счет: Сигурдссон продавил оборону манчестерцев и нанес хлесткий удар в угол ворот Де Хеа, однако последний снова спас свою команду. В ответной атаке хозяева заработали право на штрафной после ошибки Пикфорда и фола Уильямса. Подошел к мячу пострадавший Хуан Мата, однако его удар с линии штрафной приняла на себя штанга.

Только закончили болельщики аплодировать ушедшему с поля Уэйну Руни, как "Юнайтед" забил второй гол. Ошибся Уильямс с передачей вблизи своей штрафной, мяч подхватил Лукаку и идеальным пасом вывел один на один с голкипером Генриха Мхитаряна, который вонзил круглого в сетку – 2:0.

А на последней минуте и бельгиец забил свой заслуженный гол: исполнил Ромелу штрафной удар вблизи ворот Эвертона, мяч попал в стенку, однако вскоре от головы Лингарда вновь прилетел к Лукаку – 3:0. Уже в добавленное время хозяева получили право на пенальти за игру рукой Шнайдерлина, подошел к мячу Марсьяль и установил окончательный счет в матче – 4:0.

"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" – 4:0

Голы: Валенсия, 4 – 1:0, Мхитарян, 83 – 2:0, Лукаку, 89 -3:0, Мартиаль, 92, с пенальти – 4:0.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Джонс, Байи, Валенсия, Мата (Эррера, 77), Янг, Феллайни, Матич, Мхитарян (Мартиаль, 88), Рэшфорд (Лингард, 61), Лукаку.

"Эвертон": Пикфорд, Джагелка, Уильямс, Бейнс, Кин, Дэвис (Рамирес, 66), Шнайдерлин, Сигурдссон, Гуйе (Кэлверт-Льювин, 76), Мартина, Руни (Миральяс, 72).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Нескучные нули в Лондоне: "Челси" и "Арсенал" победителя не выявили