Лукаку забрал игровой номер у Икарди

Новичок "Интера" Ромелу Лукаку определился с игровым номером в миланской команде.

Звёздному бельгийцу досталась "девятка", которая ранее принадлежала Мауро Икарди.

Напомним, что Лукаку перешёл в "Интер" из "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов евро плюс бонусы.

Контракт 26-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Что касается Икарди, то главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте хочет избавиться от него. Вероятно, аргентинец продолжит карьеру в "Ювентусе".

Не пропустите: Танком по соперникам! Как Антонио Конте будет использовать Ромелу Лукаку в "Интере"? | http://soccernews.ru