Лукаку забрал игровой номер у Икарди

Теги интер миланромелу лукакумауро икарди

Лукаку забрал игровой номер у Икарди

Новичок "Интера" Ромелу Лукаку определился с игровым номером в миланской команде.

Звёздному бельгийцу досталась "девятка", которая ранее принадлежала Мауро Икарди.

Напомним, что Лукаку перешёл в "Интер" из "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов евро плюс бонусы.

Контракт 26-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Что касается Икарди, то главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте хочет избавиться от него. Вероятно, аргентинец продолжит карьеру в "Ювентусе".

Не пропустите: Танком по соперникам! Как Антонио Конте будет использовать Ромелу Лукаку в "Интере"? | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Нападающий "Атлетика" Адурис объявил о завершении карьеры

Нападающий "Атлетика" Адурис объявил о завершении карьеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов