Лукас Аларио продолжит карьеру в "Байере"

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Лукас Аларио продолжит карьеру в "Байере"

Нападающий "Ривер Плейт" Лукас Аларио станет игроком "Байера".

Сообщается, что футболист заключит с "фармацевтами" соглашение, которое будет рассчитано до лета 2022 года. Трансфер игрока обойдется "Байеру" в 18 миллионов евро.

Официально "Байер" еще не подтвердил трансфер, однако в интернете появились фотографии Аларио с футболкой немецкого клуба.

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