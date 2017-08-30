Лукас Аларио продолжит карьеру в "Байере"

Нападающий "Ривер Плейт" Лукас Аларио станет игроком "Байера".

Сообщается, что футболист заключит с "фармацевтами" соглашение, которое будет рассчитано до лета 2022 года. Трансфер игрока обойдется "Байеру" в 18 миллионов евро.

Официально "Байер" еще не подтвердил трансфер, однако в интернете появились фотографии Аларио с футболкой немецкого клуба.

Читайте также: "РБ Лейпциг" близок к подписанию хавбека "Байера". | http://soccernews.ru