Лукас Эрнандес: "Бавария" является одним из пяти крупнейших клубов в мире"
Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес рассказал, что думает о мюнхенском клубе. Об этом сообщает TZ.
Напомним, футболист перешел в немецкий клуб из "Атлетико" в марте 2019 года за 80 миллионов евро.
"Не нужно долго быть в "Баварии", чтобы понять какой это великий клуб. Здесь вас ждет успех с первого дня. Хочу выиграть все с этим клубом.
"Бавария" является одним из пяти крупнейших клубов в мире. Самое важное для меня здесь - это победа", - сказал Эрнандес.
"Бавария" с 4 баллами занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Германии.
А еще: "Бавария" договорилась о переходе испанского хавбека за 40 миллионов евро| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Краснодар" предложил Фернандешу контракт по схеме "1+1"
-
Клубы АПЛ в сентябре хотят обсудить вопрос об изменении сроков трансферного окна
-
ЦСКА близок к приобретению игрока "Севильи"
-
Новым владельцем "Ниццы" стал богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф
-
Сын Месси порадовался голу в ворота "Барселоны"
Лента новостей
-
Защитник "Манчестер Юнайтед" Шоу из-за травмы пропустит около месяца
-
Жоау Мариу прилетел в Москву для перехода в "Локомотив"
-
"Интер" - "Лечче" - 4:0 (видеообзор матча)
-
Конте повторил рекорд легендарных тренеров "Интера"
-
Тиаго Силва надеется, что Неймар не покинет ПСЖ
-
Лукас Эрнандес: "Бавария" является одним из пяти крупнейших клубов в мире"
-
"Интер" в первом матче Конте разгромил "Лечче" в Серии А
-
"Краснодар" предложил Фернандешу контракт по схеме "1+1"
-
Клопп в будущем готов взять годичный перерыв в тренерской карьере
-
Клубы АПЛ в сентябре хотят обсудить вопрос об изменении сроков трансферного окна
-
Маротта: "Слова Ванды Нары немного раздражали, но мы донесли нашу позицию до Икарди"
-
Генеральный директор "Сочи" высказался о неудачах клуба в РПЛ
-
На "Камп Ноу" состоялась презентация статуи в честь Кройффа
-
"Сочи" не побеждает в 7 матчах подряд в РПЛ
-
ЦСКА близок к приобретению игрока "Севильи"
-
Панюков - о матче "Урала" с "Сочи": "Взяли желанием, сегодня был бешеный настрой"
-
"Милан" намерен купить игрока "Ювентуса" Демирала за 35 миллионов евро
-
Новым владельцем "Ниццы" стал богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф
-
Лукаку - в старте "Интера" на матч 1-го тура Серии А с "Лечче"
-
Дренте перешёл в 12-й клуб за карьеру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|Фрайбург
|2
|6
|3
|РБ Лейпциг
|2
|6
|4
|Вольфсбург
|2
|6
|5
|Байер Леверкузен
|2
|6
|6
|Бавария Мюнхен
|2
|4
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|8
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|9
|Хоффенхайм
|2
|3
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|11
|Герта
|2
|1
|12
|Шальке
|2
|1
|13
|Аугсбург
|2
|1
|14
|Унион Берлин
|2
|1
|15
|Падерборн
|2
|0
|16
|Вердер Бремен
|2
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Майнц 05
|2
|0