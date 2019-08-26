Лукас Эрнандес: "Бавария" является одним из пяти крупнейших клубов в мире"

Теги бавария мюнхенлукас эрнандес

Лукас Эрнандес: "Бавария" является одним из пяти крупнейших клубов в мире"

Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес рассказал, что думает о мюнхенском клубе. Об этом сообщает TZ.

Напомним, футболист перешел в немецкий клуб из "Атлетико" в марте 2019 года за 80 миллионов евро.

"Не нужно долго быть в "Баварии", чтобы понять какой это великий клуб. Здесь вас ждет успех с первого дня. Хочу выиграть все с этим клубом.

"Бавария" является одним из пяти крупнейших клубов в мире. Самое важное для меня здесь - это победа", - сказал Эрнандес.

 

"Бавария" с 4 баллами занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Германии.

А еще: "Бавария" договорилась о переходе испанского хавбека за 40 миллионов евро| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" в первом матче Конте разгромил "Лечче" в Серии А

"Интер" в первом матче Конте разгромил "Лечче" в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 2 6
2 Фрайбург Фрайбург 2 6
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2 6
4 Вольфсбург Вольфсбург 2 6
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 2 6
6 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 2 4
7 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 2 4
8 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 2 3
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 2 3
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 2 3
11 Герта Герта 2 1
12 Шальке Шальке 2 1
13 Аугсбург Аугсбург 2 1
14 Унион Берлин Унион Берлин 2 1
15 Падерборн Падерборн 2 0
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 2 0
17 Кельн Кельн 2 0
18 Майнц 05 Майнц 05 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов