Лукас Эрнандес: "Бавария" является одним из пяти крупнейших клубов в мире"

Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес рассказал, что думает о мюнхенском клубе. Об этом сообщает TZ.

Напомним, футболист перешел в немецкий клуб из "Атлетико" в марте 2019 года за 80 миллионов евро.

"Не нужно долго быть в "Баварии", чтобы понять какой это великий клуб. Здесь вас ждет успех с первого дня. Хочу выиграть все с этим клубом.

"Бавария" является одним из пяти крупнейших клубов в мире. Самое важное для меня здесь - это победа", - сказал Эрнандес.

"Бавария" с 4 баллами занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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