Лукас Эрнандес не согласен с итогами голосования за обладателя "Золотого мяча"

1 Теги бавария мюнхенлукас эрнандесроберт левандовскилионель мессизолотой мяч

Лукас Эрнандес не согласен с итогами голосования за обладателя "Золотого мяча"

Фото твиттер France Football

Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес считает, что его партнёр по команде Роберт Левандовски больше заслуживал "Золотой мяч" в 2021 году, чем Лионель Месси.

Напомним, что аргентинец опередил в голосовании поляка всего на 33 балла.

"Левандовски заслужил эту награду. Он провёл невероятный сезон и сотворил историю. Месси добился успеха со сборной Аргентины, но не был так стабилен, как Роберт", - цитирует Эрнандеса Kicker.

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

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