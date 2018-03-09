Лукас Эрнандес откажет сборной Франции ради Испании
Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес не намерен выступать за сборную Франции, сообщает Cadena SER.
По сведениям издания, футболист отклонит приглашение французов на мартовские товарищеские матчи, так как хочет играть только за Испанию. При этом у него пока нет испанского гражданства.
Стоит отметить, что 22-летний Эрнандес провел 9 матчей за молодежную сборную Франции.
Не пропустите: Вот так бы выглядела сегодняшняя "Сампдория", не расставайся она со своими лучшими игроками. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" обыгрывает "Эйбар" благодаря дублю Роналду
-
Лондонское дерби на "Стэмфорд Бридж": "Челси" принимает "Кристал Пэлас"
-
"Барселона" без Месси сыграет в гостях с аутсайдером "Малагой"
-
Последний шанс для нервионцев: "Севилья" в центральном матче тура сыграет с "Валенсией"
-
Представлен официальный гимн Чемпионата Мира 2018
Лента новостей
-
Моуринью: "Мы заслужили победу над "Ливерпулем"
-
Клопп недоволен судейством в матче с "Манчестер Юнайтед"
-
Московское "Динамо" и "Краснодар" расписали безголевую ничью
-
"Манчестер Юнайтед" победил в четырёх матчах против команд "большой шестерки" АПЛ, это вдвое больше, чем в прошлом сезоне
-
Рэшфорд стал самым молодым игроком "МЮ", оформившим дубль в матче АПЛ против "Ливерпуля"
-
Роналду обогнал Месси в списке лучших бомбардиров текущего сезона
-
"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" - 2:1 (обзор)
-
Скрипченко прокомментировал поражение от "Уфы"
-
Месси подтвердил рождение третьего сына
-
Одни играют, другие побеждают: "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Ливерпулем"
-
Семак: "Уфа" устроила себе нервную концовку"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить двух защитников "Тоттенхэма"
-
"Эйбар" – "Реал" - 1:2 (обзор)
-
"Реал" обыгрывает "Эйбар" благодаря дублю Роналду
-
"Уфа" – "Анжи" - 3:2 (обзор)
-
Форвард "Уфы" Сейдахмет стал автором уникального достижения
-
Игуаин: "Такой человек, как Буффон, заслуживает победы в Лиге Чемпионов"
-
Моуринью прокомментировал травму Погба
-
"Уфа" в результативном матче переиграла "Анжи"
-
Балотелли не поможет "Ницце" в игре с "Генгамом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|61
|3
|Реал Мадрид
|27
|54
|4
|Валенсия
|27
|53
|5
|Севилья
|27
|45
|6
|Жирона
|28
|43
|7
|Вильярреал
|27
|41
|8
|Эйбар
|27
|39
|9
|Сельта Виго
|27
|38
|10
|Бетис
|27
|37
|11
|Хетафе
|27
|36
|12
|Реал Сосьедад
|27
|33
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Атлетик Бильбао
|27
|32
|15
|Эспаньол
|27
|32
|16
|Алавес
|27
|31
|17
|Леванте
|27
|21
|18
|Лас Пальмас
|27
|20
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|28
|19
|20
|Малага
|27
|13