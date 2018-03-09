Лукас Эрнандес откажет сборной Франции ради Испании

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Лукас Эрнандес откажет сборной Франции ради Испании
Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес не намерен выступать за сборную Франции, сообщает Cadena SER.

По сведениям издания, футболист отклонит приглашение французов на мартовские товарищеские матчи, так как хочет играть только за Испанию. При этом у него пока нет испанского гражданства.

Стоит отметить, что 22-летний Эрнандес провел 9 матчей за молодежную сборную Франции.

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