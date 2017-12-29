Лукас Эрнандес поздравил и потроллил брата Тео из "Реала"



Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес иронично поздравил с Рождеством своего брата Тео, который выступает за "Реал".

"Во-первых, поздравляю тебя с Рождеством. Во-вторых, счастливого Нового года. Третье: надеюсь, ты получишь много подарков от Санты. Четвертое: "Реал" (месте королевского клуба в Ла Лиге", – сказал Лукас.

Напомним, что 20-летний Тео Эрнандес перешел в "Реал" из "Атлетико" минувшим летом за 30 миллионов евро.

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