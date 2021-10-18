Лукас Эрнандес прибыл в суд
Французский защитник мюнхенской "Бавариии" Лукас Эрнандес добровольно явился суд для выбора места отбывания наказания.
Отмечается, что он сделал это на день раньше, чем было необходимо.
Уже через десять дней он должен быть в тюрьме.
На данный момент его апелляция обрабатывается в провинциальном суде Мадрида.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20