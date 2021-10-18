Лукас Эрнандес прибыл в суд

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Лукас Эрнандес прибыл в судФранцузский защитник мюнхенской "Бавариии" Лукас Эрнандес добровольно явился суд для выбора места отбывания наказания.

Отмечается, что он сделал это на день раньше, чем было необходимо.

Уже через десять дней он должен быть в тюрьме.

На данный момент его апелляция обрабатывается в провинциальном суде Мадрида.

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