Лукас Эрнандес продлил контракт с "Атлетико"

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Лукас Эрнандес продлил контракт с "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Лукасом Эрнандесом.

22-летний француз заключил с "матрасниками" соглашение до 2024 года. Предыдущий договор истекал в 2022 году.

Лукас Эрнандес является воспитанником "Атлетико", за основную команду выступает с 2014 года, сыграл 88 матчей. 

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