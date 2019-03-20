Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес продолжит карьеру в "Баварии".

Как сообщает Foot Mercato, мюнхенский клуб уже подписал с 23-летнеим французом контракт на 4-5 лет и выплатил "матрасникам" половину суммы. Вторую часть денег "Атлетико" получит летом.

Отметим, что стоимость сделки оценивается в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Эрнандес провел 22 игры, в которых отметился одним забитым мячом.

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