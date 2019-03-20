Лукас Эрнандес продолжит карьеру в "Баварии"
Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес продолжит карьеру в "Баварии".
Как сообщает Foot Mercato, мюнхенский клуб уже подписал с 23-летнеим французом контракт на 4-5 лет и выплатил "матрасникам" половину суммы. Вторую часть денег "Атлетико" получит летом.
Отметим, что стоимость сделки оценивается в 80 миллионов евро.
В текущем сезоне Эрнандес провел 22 игры, в которых отметился одним забитым мячом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|60
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Байер Леверкузен
|26
|42
|7
|Вольфсбург
|26
|42
|8
|Вердер Бремен
|26
|39
|9
|Хоффенхайм
|26
|38
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|26
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|26
|13