Лукас Эрнандес прокомментировал возможный уход Гризманна из "Атлетико"

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Лукас Эрнандес прокомментировал возможный уход Гризманна из "Атлетико"

Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес поговорил о возможном уходе Антуана Гризманна.

"Антуан - очень важный футболист как в клубе, так и в сборной. Он наш бренд на поле и за его пределами. Я не знаю, принял ли он решение или нет, но надеюсь, что он сделает правильный выбор для своей карьеры и определится как можно быстрее, чтобы затем сконцентрироваться только на Чемпионате Мира" - приводит слова Эрнандеса Mundo Deportivo.

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