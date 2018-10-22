Лукас Эрнандес составил идеальную команду в истории футбола

Теги лукас эрнандеслионель мессикриштиану роналдузинедин зиданджанлуиджи буффон

Лукас Эрнандес составил идеальную команду в истории футболаЗащитник мадридского "Атлетико" и сборной Франции Лукас Эрнандес составил идеальную команду в истории футбола.

Так, в число лучших игроков всех времен 22-летний бек включил: Джанлуиджи Буффона, Кафу, Фабио Каннаваро, Фернандо Йерро, Роберто Карлоса, Алессандро Несту, Андреа Пирло, Зинедина Зидана, Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Диего Марадону.

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