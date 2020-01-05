Лукас Эрнандес вернулся в общую группу "Баварии"

Теги лукас эрнандестравмыбавария мюнхен

Лукас Эрнандес вернулся в общую группу "Баварии"

Игрок "Баварии" Лукас Эрнандес вернулся в общую группу команды, передает пресс-служба мюнхенцев.

По данным источника, защитник провел часть тренировки вместе с одноклубниками, но после вернулся к индивидуальным занятиям.

Напомним, Эрнандес был травмирован в матче Лиги Чемпионов с "Олимпиакосом" (3:2), который прошел 22 октября. Он перенес операцию на связке правой лодыжки.

23-летний футболист перешел в "Баварию" летом 2019 года за 80 миллионов евро. Однако в этом сезоне провел лишь 9 матчей за клуб.

А еще: "Бавария" ответила "Арсеналу" на предложение о трансфере Боатенга| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"МЮ" хочет приобрести двух игроков "Вулверхэмптона"

"МЮ" хочет приобрести двух игроков "Вулверхэмптона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 37
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 35
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 33
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 30
5 Шальке Шальке 17 30
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 28
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 27
8 Фрайбург Фрайбург 17 26
9 Вольфсбург Вольфсбург 17 24
10 Аугсбург Аугсбург 17 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 17 20
12 Герта Герта 17 19
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 17 18
14 Майнц 05 Майнц 05 17 18
15 Кельн Кельн 17 17
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 17 15
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 17 14
18 Падерборн Падерборн 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов