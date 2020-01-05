Лукас Эрнандес вернулся в общую группу "Баварии"

Игрок "Баварии" Лукас Эрнандес вернулся в общую группу команды, передает пресс-служба мюнхенцев.

По данным источника, защитник провел часть тренировки вместе с одноклубниками, но после вернулся к индивидуальным занятиям.

Напомним, Эрнандес был травмирован в матче Лиги Чемпионов с "Олимпиакосом" (3:2), который прошел 22 октября. Он перенес операцию на связке правой лодыжки.

23-летний футболист перешел в "Баварию" летом 2019 года за 80 миллионов евро. Однако в этом сезоне провел лишь 9 матчей за клуб.

А еще: "Бавария" ответила "Арсеналу" на предложение о трансфере Боатенга| http://soccernews.ru