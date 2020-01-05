Лукас Эрнандес вернулся в общую группу "Баварии"
Игрок "Баварии" Лукас Эрнандес вернулся в общую группу команды, передает пресс-служба мюнхенцев.
По данным источника, защитник провел часть тренировки вместе с одноклубниками, но после вернулся к индивидуальным занятиям.
Напомним, Эрнандес был травмирован в матче Лиги Чемпионов с "Олимпиакосом" (3:2), который прошел 22 октября. Он перенес операцию на связке правой лодыжки.
23-летний футболист перешел в "Баварию" летом 2019 года за 80 миллионов евро. Однако в этом сезоне провел лишь 9 матчей за клуб.
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|Команда
|М
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|2
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|30
|5
|Шальке
|17
|30
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|Байер Леверкузен
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|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
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|26
|9
|Вольфсбург
|17
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|10
|Аугсбург
|17
|23
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|Унион Берлин
|17
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|Герта
|17
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Кельн
|17
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|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
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|Падерборн
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