Лукас Лейва: "Моя цель – вернуться в сборную Бразилии"

Полузащитник "Лацио" Лукас Лейва заявил, что он надеется вновь сыграть за сборную Бразилии.

"Моя цель – вернуться в сборную Бразилии. Пока у меня будет возможность иметь игровую практику, я буду надеяться на возвращение в национальную команду. Поэтому я сосредоточен на выступлениях за "Лацио", - приводит слова Лейвы Fox Sports Brasil.

Стоит отметить, что 30-летний Лейва в последний раз играл за сборную в ноябре 2013 года.

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