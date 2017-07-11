Лукас Лейва может перейти в "Лацио"

Теги ливерпульлациолукас лейва

Лукас Лейва может перейти в "Лацио"

"Лацио" проявляет интерес к бывшему бразильскому полузащитнику "Ливерпуля" Лукасу Лейве, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб рассматривает кандидатуру бразильца в качестве замены хавбеку Лукаса Билье, который, скорее всего, перейдет в "Милан". В качестве альтернативного варианта "Лацио" интересуется полузащитником "Бешикташа" Толгаем Арсланом. В данный момент Лейва является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

В прошлом сезоне 30-летний Лейва провел за "Ливерпуль" 31 матч и забил 1 гол. 

Не пропустите: Дуглас Коста прибыл на медосмотр в "Ювентус". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов