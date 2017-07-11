Лукас Лейва может перейти в "Лацио"

"Лацио" проявляет интерес к бывшему бразильскому полузащитнику "Ливерпуля" Лукасу Лейве, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб рассматривает кандидатуру бразильца в качестве замены хавбеку Лукаса Билье, который, скорее всего, перейдет в "Милан". В качестве альтернативного варианта "Лацио" интересуется полузащитником "Бешикташа" Толгаем Арсланом. В данный момент Лейва является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

В прошлом сезоне 30-летний Лейва провел за "Ливерпуль" 31 матч и забил 1 гол.

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