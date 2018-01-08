Лукас Лейва нашёл позитив в том, что Коутиньо весной не будет играть в Лиге Чемпионов

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Лукас Лейва нашёл позитив в том, что Коутиньо весной не будет играть в Лиге Чемпионов

Бразильский полузащитник "Лацио" Лукас Лейва нашёл позитив в том, что его соотечественник хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо весной не будет играть в Лиге Чемпионов.

"Мой друг, пропуск плей-офф Лиги Чемпионов означает, что ты сохранишь свежесть к Чемпионату Мира. Это не идеальный вариант, но на жизнь нужно смотреть позитивно" - цитирует Лейву Daily Mail.

Напомним, что Коутиньо уже заигран за "Ливерпуль" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов, поэтому не сможет выступать за другую команду.

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