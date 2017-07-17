Лукас Лейва прибыл в Рим для заключения контракта с "Лацио"

Полузащитник "Ливерпуля" Лукас Лейва в ближайшее время станет игроком "Лацио".

30-летний бразилец в воскресенье прибыл в Рим, где уже успел сфотографироваться с клубной символикой "орлов".

Ожидается, что сегодня Лукас Лейва пройдёт медицинское обследование, после чего о трансфере будет объявлено официально.

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