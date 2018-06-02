Лукас Лейва признан лучшим игроком "Лацио" в сезоне

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Лукас Лейва признан лучшим игроком "Лацио" в сезоне

Полузащитник "Лацио" Лукас Лейва признан лучшим игроком команды по итогам сезона 2017/18.

31-летний бразилец стал победителем голосования болельщиков, набрав 71 процент голосов. Он опередил Чиро Иммобиле (14%) и Сергея Милинковича-Савича (11%).

Как выяснилось позднее, экс-хавбеку "Ливерпуля" очень помогли болельщики "красных", активно голосовавшие за него.

В прошлом сезоне Лейва сыграл за "Лацио" 50 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.

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