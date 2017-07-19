Лукас Лейва: "Я всегда буду смотреть матчи "Ливерпуля" и поддерживать его"

Теги ливерпульлукас лейва

Лукас Лейва: "Я всегда буду смотреть матчи "Ливерпуля" и поддерживать его"

Покидающий "Ливерпуль" бразильский хавбек Лукас Лейва высказался о периоде своей карьеры в мерсисайдском клубе.

"Клуб "Ливерпуль" и город Ливерпуль - это уникальное место. Думаю, он отличается от всего остального. Болельщики - большая часть этого клуба, возможно, самая важная часть. Без них "Ливерпуль" бы не был таким, я уверен. Спасибо за всю поддержку, особенно в сложные времена. Это значит многое. Мы все знаем, что болельщики "Ливерпуля" - особенные. И они всегда поддерживали меня. Я всегда буду смотреть матчи "Ливерпуля" и поддерживать его. Конечно, я вернусь. В будущем вернусь в город, чтобы увидеть друзей и посмотреть матч" - цитирует 30-летнего футболиста официальный сайт "красных".

Лукас Лейва выступал за "Ливерпуль" с 2007 года, сыграл 346 матчей, забил 6 голов и сделал 14 результативных передач. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Бонуччи, Баджо, Игуаин и другие шокирующие трансферы Серии А

Бонуччи, Баджо, Игуаин и другие шокирующие трансферы Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов