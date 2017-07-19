Лукас Лейва: "Я всегда буду смотреть матчи "Ливерпуля" и поддерживать его"

Покидающий "Ливерпуль" бразильский хавбек Лукас Лейва высказался о периоде своей карьеры в мерсисайдском клубе.

"Клуб "Ливерпуль" и город Ливерпуль - это уникальное место. Думаю, он отличается от всего остального. Болельщики - большая часть этого клуба, возможно, самая важная часть. Без них "Ливерпуль" бы не был таким, я уверен. Спасибо за всю поддержку, особенно в сложные времена. Это значит многое. Мы все знаем, что болельщики "Ливерпуля" - особенные. И они всегда поддерживали меня. Я всегда буду смотреть матчи "Ливерпуля" и поддерживать его. Конечно, я вернусь. В будущем вернусь в город, чтобы увидеть друзей и посмотреть матч" - цитирует 30-летнего футболиста официальный сайт "красных".

Лукас Лейва выступал за "Ливерпуль" с 2007 года, сыграл 346 матчей, забил 6 голов и сделал 14 результативных передач. | http://soccernews.ru