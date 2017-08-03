Лукас Лима: "Неймар получил шанс стать лучшим игроком мира"

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Лукас Лима: "Неймар получил шанс стать лучшим игроком мира"Полузащитник бразильского "Сантоса" Лукас Лима прокомментировал переход форварда каталонской "Барселоны" Неймара во французский ПСЖ.

"Неймар? Я рад, если он таки присоединится к ПСЖ. Он - очень умный парень. Если учитывать его потенциал, то он получил шанс стать лучшим игроком планеты", - приводит слова 27-летнего хавбека GloboEsporte.

Напомним, Бернар Тапи прокомментировал трансфер Неймара. | soccernews.ru

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