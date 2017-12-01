Лукас Лима отказал "Барселоне" ради "Палмейраса"

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Лукас Лима отказал "Барселоне" ради "Палмейраса"

Полузащитник "Сантоса" Лукас Лима перешёл в "Палмейрас", сообщает официальный сайт клуба.

27-летний футболист достался "зелёно-белым" бесплатно и подписал пятилетний контракт, который вступит в силу 1 января 2018 года.

Стоит отметить, что ранее Лимой интересовалась "Барселона", которая также хотела заполучить его в качестве свободного агента.

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