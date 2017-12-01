Лукас Лима отказал "Барселоне" ради "Палмейраса"
Полузащитник "Сантоса" Лукас Лима перешёл в "Палмейрас", сообщает официальный сайт клуба.
27-летний футболист достался "зелёно-белым" бесплатно и подписал пятилетний контракт, который вступит в силу 1 января 2018 года.
Стоит отметить, что ранее Лимой интересовалась "Барселона", которая также хотела заполучить его в качестве свободного агента.
Не пропустите: "Барселона" может потратить 50 миллионов евро на очередного бразильского хавбека. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Спартак" интересуется молодым голкипером
-
Бенатиа: "Мы подошли к матчу против "Наполи" с правильным отношением"
-
Главный тренер сборной Исландии: "Мы с Хорватией как супружеская пара"
-
Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"
-
"Барселона" не хочет рисковать Дембеле
-
Тите: "Мы являемся фаворитами группы, но не нужно забывать и о других командах"
-
Сампаоли: "У нас хорошие шансы выйти из группы на ЧМ-2018"
-
Сарри: "Мы заперли "Ювентус" на его половине на 70 минут матча"
-
Визит в Страну Басков: "Реал" встретится с "Атлетиком"
-
Возможно, последний матч Слуцкого: "Халл Сити" сыграет с "Шеффилд Уэнсдэй"
-
"Челси" встретится с "Ньюкаслом" на "Стэмфорд Бридж"
-
Семин против Бердыева: "Локомотив" пройдет испытание "Рубином"
-
Вернуть прежние позиции: "Зенит" ждет в гости "Урал"
-
В ожидании голевой феерии: "Барселона" ждет в гости "Сельту"
-
"Красные" в гостях у "чаек": "Брайтон" принимает "Ливерпуль"
-
"Порту" – "Бенфика" - 0:0 (обзор)
-
Нули в португальском Класико: "Порту" и "Бенфика" победителя не выявили
-
Смолов оценил шансы сборной России выйти в плей-офф ЧМ-2018
-
Газзаев: "В целом, группа проходимая, Россия и Уругвай - явные фавориты"
-
"Малага" – "Леванте" - 0:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Палмейрас
|38
|80
|2
|Сантос
|38
|71
|3
|Фламенго
|38
|71
|4
|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
|51
|13
|Флуминенсе
|38
|50
|14
|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
|17
|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
|19
|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28