Лукас Лима: "Я не получал предложений от "Барселоны"

Полузащитник бразильского "Сантоса" Лукас Лима опроверг информацию о том, что он контактировал с представителями каталонской "Барселоны".

"Я не получал предложений от "Барселоны". Даже если бы это было правдой, я бы этого не разглашал. Мои расспросы Неймара о "Барселоне" были больше из любопытства, они не связаны с текущими предложениями... Когда я приму решение о своем будущем, "Сантос" будет первым, кто узнает об этом", - цитирует 26-летнего хавбека Globo Esporte.

Напомним, "Барселона" работает над трансфером топового защитника. | soccernews.ru