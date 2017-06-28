Лукас Лима: "Я не получал предложений от "Барселоны"

Теги лукас лимабарселонасантоснеймар

Лукас Лима: "Я не получал предложений от "Барселоны"Полузащитник бразильского "Сантоса" Лукас Лима опроверг информацию о том, что он контактировал с представителями каталонской "Барселоны".

"Я не получал предложений от "Барселоны". Даже если бы это было правдой, я бы этого не разглашал. Мои расспросы Неймара о "Барселоне" были больше из любопытства, они не связаны с текущими предложениями... Когда я приму решение о своем будущем, "Сантос" будет первым, кто узнает об этом", - цитирует 26-летнего хавбека Globo Esporte.

Напомним, "Барселона" работает над трансфером топового защитника. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов