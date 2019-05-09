Лукас Моура: "Этот момент является лучшим в моей жизни"



Полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура прокомментировал победу своей команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Аяксом" (3:2). В этом встрече бразилец оформил хет-трик.

"Я не могу описать свои чувства. Я невероятно счастлив и горжусь нашей командой. Мы верили, что можем достичь этого момента. Мы отдали все силы для победы и заслужили ее. Наша команда - это семья. Благодаря футболу можно ощутить те моменты, которые невозможны без него. Сейчас нам нужно наслаждаться этим.

Этот момент является лучшим в моей жизни. Мы не теряем уровень игры даже при отсутствии лидеров команды. Мы боремся в каждом матче, так как сегодня", - приводит слова Моуры официальный сайт УЕФА.

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