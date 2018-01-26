Лукас Моура готов перейти в "Тоттенхэм"



Бразильский полузащитник ПСЖ Лукас Моура хочет покинуть клуб и перейти в "Тоттенхэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист уверен, что наставник лондонского клуба Маурисио Почеттино поможет ему вернуться на высокий уровень.

Впрочем "шпоры" рассматривают бразильца лишь в качестве резервного варианта на тот случай, если им не удастся приобрести хавбека "Бордо" Малкома.

Ранее сообщалось, что 25-летним Моурой также интересуются дортмундская "Боруссия", "Бетис", "Наполи", "Валенсия", "Шандунь Лунэн", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

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