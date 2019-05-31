Лукас Моура: "Манчестер Юнайтед" хотел арендовать меня, но я не был готов на это"

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Лукас Моура: "Манчестер Юнайтед" хотел арендовать меня, но я не был готов на это"
Бразильский нападающий "Тоттенхэма" Лукас Моура рассказал, что несколько лет назад он мог оказаться в "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед"  хотел арендовать меня, но я не был готов на это. Я решил, что уйду из ПСЖ только насовсем. Когда я увидел базу "Тоттенхэма" и поговорил с главным тренером, то решил остаться здесь", - приводит слова Моуры The Guardian.

26-летний Моура перешел в "Тоттенхэм" зимой 2018 года за 29 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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