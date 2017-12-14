Лукас Моура может перейти в "Малагу"

"Малага" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику ПСЖ Лукасу Моуре, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, испанский клуб намерен арендовать футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа. Этот переход вполне может состояться, так как наставник парижан Унаи Эмери не видит для хавбека места в основном составе.

В этом сезоне 25-летний Моура провел за ПСЖ 6 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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