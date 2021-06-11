Лукас Моура назвал фаворитов Евро-2020

Теги чемпионат европылукас моура

Лукас Моура назвал фаворитов Евро-2020Фото: инстаграм Моуры/Автор неизвестен

Бразильский игрок "Тоттенхэма" Лукас Моура рассказал, кого считает фаворитами на чемпионате Европы. 

"Для меня фавориты Франция, Бельгия и Англия, но все мы знаем, что когда выходишь на поле, статус фаворита не имеет значения.

Есть много команд, способных выиграть. Я буду просто наслаждаться просмотром всего этого!" – сказал Моура.\

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