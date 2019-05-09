Лукас Моура не сдержал эмоций в интервью после победы над "Аяксом"

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура прослезился во время интервью после ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Аякса".

Напомним, что бразилец оформил хет-трик, забив решающий гол на 96-й минуте. Ему дали посмотреть видео с реакцией комментаторов на его третье взятие ворот. Футболист при просмотре не сдержал эмоций.

Голы Моуры позволили "Тоттенхэму" впервые в истории выйти в финал Лиги Чемпионов. Трофей "шпоры" разыграют с "Ливерпулем" 1 июня.

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