Лукас Моура не сдержал эмоций в интервью после победы над "Аяксом"
Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура прослезился во время интервью после ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Аякса".
Напомним, что бразилец оформил хет-трик, забив решающий гол на 96-й минуте. Ему дали посмотреть видео с реакцией комментаторов на его третье взятие ворот. Футболист при просмотре не сдержал эмоций.
É IMPOSSÍVEL VOCÊ NÃO SE EMOCIONAR! @LucasMoura7 assistindo à narração do @jorgeiggor após a classificação HISTÓRICA do @SpursOfficial para a final da @ChampionsLeague é para QUEBRAR O TWITTER! ️: @ArthurQuezada #CasaDaChampions pic.twitter.com/uHGXyqQZaO— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 9 мая 2019 г.
Голы Моуры позволили "Тоттенхэму" впервые в истории выйти в финал Лиги Чемпионов. Трофей "шпоры" разыграют с "Ливерпулем" 1 июня.
Не пропустите: Лукас Моура повторил достижение Левандовски и Роналду. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Источник: "Манчестер Юнайтед" договорился о приобретении Дибалы
-
1
Летом "Барселону" могут покинуть 10 футболистов
-
Лидеры "Баварии" недовольны работой Ковача
-
"Манчестер Сити" может продать Жезуса ради трансфера "нового Роналду"
-
"Ювентус" пытался переманить Клоппа
-
2
Ракитич отправился на вечеринку после вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов
-
Официально: Демирбай стал игроком "Байера"
-
"Интер" готовит предложение по Джеко
-
Лукас Моура не сдержал эмоций в интервью после победы над "Аяксом"
-
Малафеев - о приговоре Кокорину: "Мне неинтересна эта тема"
-
Моуринью - о финале Лиги Чемпионов: "И Почеттино, и Клопп заслуживают выиграть трофей"
-
Алексис Санчес контактирует с топ-клубом Серии А
-
Кейн надеется сыграть в финале Лиги Чемпионов
-
Команды из Англии 7 раз побеждали в матче Лиги Чемпионов, уступая в 2 и более голов. Это абсолютный рекорд турнира
-
РФС опубликовал поздравление с Днём Победы
-
Моуринью назвал причину поражения "Аякса" в матче с "Тоттенхэмом"
-
"Тоттенхэм" - первый за 11 лет дебютант финала Лиги Чемпионов
-
Ван дер Сар сделал прогноз на будущее де Лигта
-
Представитель Тила: "Официальных предложений от "Спартака" или "Зенита" мы не получали"
-
1
Группа Imagine Dragons выступит на "Ванда Метрополитано" перед финалом Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4