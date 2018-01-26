Лукас Моура побывал на базе "Тоттенхэма"

Бразильский полузащитник ПСЖ Лукас Моура близок к переходу в "Тоттенхэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист с разрешения руководства парижского клуба посетил тренировочную базу "шпор" и пообщался с наставником команды Маурисио Почеттино.

В данный момент клубы продолжают переговоры. Сумма трансфера 25-летнего хавбека может составить около 25 миллионов евро.

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