Лукас Моура побывал на базе "Тоттенхэма"

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Лукас Моура побывал на базе "Тоттенхэма"

Бразильский полузащитник ПСЖ Лукас Моура близок к переходу в "Тоттенхэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист с разрешения руководства парижского клуба посетил тренировочную базу "шпор" и пообщался с наставником команды Маурисио Почеттино.

В данный момент клубы продолжают переговоры. Сумма трансфера 25-летнего хавбека может составить около 25 миллионов евро.

Не пропустите: Лукас Моура готов перейти в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

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