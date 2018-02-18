Лукас Моура поучаствовал в 18 голах в последних 20 матчах в основном составе

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Лукас Моура поучаствовал в 18 голах в последних 20 матчах в основном составе

В матче Кубка Англии "Тоттенхэм" играет с "Рочдейлом" (1:1, второй тайм).

Гол за лондонский клуб забил бразильский полузащитник Лукас Моура.

Стоит отметить, что хавбек принял участие в 18 голах в последних 20 матчах в основном составе "шпор" и своего бывшего клуба ПСЖ.

Напомним, что 25-летний Моура перешел в "Тоттенхэм" в январе из ПСЖ за 28 миллионов евро.

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