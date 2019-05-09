Лукас Моура повторил достижение Левандовски и Роналду

Атакующий полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура стал пятым игроком, оформившим хет-трик в полуфинальном матче Лиги Чемпионов, сообщает Opta.

По информации статистического портала, 26-летний бразилец повторил достижение Алессандро Дель Пьеро, Ивицы Олича, Роберта Левандовски и Криштиану Роналду.

Напомним, что Моура забил три мяча в ворота "Аякса" в ответном матче 1/2 финала ЛЧ, благодаря чему "шпоры" впервые в истории пробились в финал турнира.

Всего в текущем сезоне футболист провёл за "Тоттенхэм" 47 игр, в которых отличился 15 голами и 3 ассистами.

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