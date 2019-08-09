Лукас Моура продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2024 года

"Тоттенхэм" продлил контракт с полузащитником Лукасом Моура. Об этом сообщает официальный сайт "шпор".

По данным издания контракт 26-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан до 2024 года. Трансферная стоимость хавбека - 40 миллионов евро.

Бразилец перешел в "Тоттенхэм" зимой 2018 года из ПСЖ за 28,5 миллиона евро. Всего за клуб он провел 60 матчей, отметившись 16 голами и 6 ассистами.

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