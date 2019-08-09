Лукас Моура продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2024 года
"Тоттенхэм" продлил контракт с полузащитником Лукасом Моура. Об этом сообщает официальный сайт "шпор".
По данным издания контракт 26-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан до 2024 года. Трансферная стоимость хавбека - 40 миллионов евро.
Бразилец перешел в "Тоттенхэм" зимой 2018 года из ПСЖ за 28,5 миллиона евро. Всего за клуб он провел 60 матчей, отметившись 16 голами и 6 ассистами.
2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✍️#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/Z8Aubpdxem— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 9 августа 2019 г.
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|38
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|3
|Челси
|38
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|Тоттенхэм
|38
|71
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|Арсенал Лондон
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|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
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|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
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|Вест Хэм Юнайтед
|38
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
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|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
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|39
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|Кардифф Сити
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|Фулхэм
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|Хаддерсфилд Таун
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|16