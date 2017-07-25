Лукас Моура прояснил ситуацию с возможным трансфером Неймара

Вингер французского ПСЖ Лукас Моура прояснил ситуацию с возможным трансфером форварда каталонской "Барселоны" Неймара в стан парижан.

Так, в своем твиттере на вопрос одного из пользователей о будущем 25-летнего нападающего "сине-гранатовых" игрок "красно-синих" ответил "задумчивым" смайликом, что можно интерпретировать как то, что он еще не определился со своим будущим.

Напомним, ПСЖ принял сложно выполнимые требования Неймара. | soccernews.ru