Лукас Моура прояснил ситуацию с возможным трансфером Неймара

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Лукас Моура прояснил ситуацию с возможным трансфером НеймараВингер французского ПСЖ Лукас Моура прояснил ситуацию с возможным трансфером форварда каталонской "Барселоны" Неймара в стан парижан.

Так, в своем твиттере на вопрос одного из пользователей о будущем 25-летнего нападающего "сине-гранатовых" игрок "красно-синих" ответил "задумчивым" смайликом, что можно интерпретировать как то, что он еще не определился со своим будущим.

Напомним, ПСЖ принял сложно выполнимые требования Неймара. | soccernews.ru

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