Лукас Моура рассказал, на какие жертвы идёт ради возвращения в стартовый состав ПСЖ

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Лукас Моура рассказал, на какие жертвы идёт ради возвращения в стартовый состав ПСЖ

Вингер ПСЖ Лукас Моура рассказал, на какие жертвы ему приходится идти ради возвращения в стартовый состав парижан.

"Теперь я питаюсь по правилам. Больше не ем пиццу и барбекю, несмотря на то, что очень хочется. Сейчас я концентрируюсь на том, чтобы улучшить свою физическую форму. Мне нужно сосредоточиться на прогрессе в ПСЖ. Сезон начался нелегко для меня, но я нацелен на возвращение места в стартовом составе" - цитирует 25-летнего бразильца Get French Football News.

В этом сезоне Моура сыграл за ПСЖ два матча, в которых забил один гол.

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