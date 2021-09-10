Лукас Моура рассказал об отношениях с Моуринью

Фото: инстаграм Моуры/Автор неизвестен

Бразильский хавбек "Тоттенхэма" Лукас Моура рассказал о взаимоотношениях с экс-тренером лондонского клуба Жозе Моуринью.

"У нас фантастические отношения с Моуринью, просто чудесные. Я с удовольствием хочу заявить, что он стал мне другом. Он дал мне колоссальный толчок, вселил огромную уверенность в себе.

Для меня большая честь поработать с одним из величайших тренеров. И я желаю ему успехов в дальнейшем.

А теперь у нас другой португальский тренер, который также может добиться успеха. У нас с ним уже установились хорошие отношения, и я надеюсь, что они будут такими же замечательными как с Моуринью.

Все пока складывается хорошо. Тренер – очень приятный парень, более расслабленный, можно сказать. Больше держится сам по себе, говорит низким голосом.

Давайте посмотрим, что будет в конце сезона, но пока все хорошо. Тренировки при Нуну очень хорошие, и я оптимистично настроен", – сказал Моура для ESPN.

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