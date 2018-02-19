Лукас Моура: "Я рад, что сумел забить первый гол за "Тоттенхэм"

Бразильский полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура​ прокомментировал ничью с "Рочдейлом" (2:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

"Рад, что начал матч в старте и смог забить первый гол за команду. Мы хотели сегодня победить. Матч получился очень непростым. "Рочдэйл" проявил характер. Нам надо хорошо подготовиться к игре на "Уэмбли". Уверен, мы сможем победить", - приводит слова Моуры официальный сайт клуба.

Таким образом в ближайшее "Тоттенхэм" и "Рочдейл" ждет переигровка.

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