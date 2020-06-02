Лукас Моуру назвал Харри Кейна легендой АПЛ
Хавбек "Тоттенхэма" Лукас Моруа ярко высказался о форварде клуба Харри Кейне.
"Думаю, Кейн уже легенда АПЛ. У него невероятный уровень, он умеет забивать с обеих ног, он невероятно силен. Кейн хочет побеждать в каждом матче, на каждой тренировке, он подстегивает и меня. Я становлюсь сильнее благодаря ему", - цитирует Моуру BR Football.
Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в "Барселоне".
В нынешнем сезоне 26-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 25 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|27
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|Челси
|27
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|Тоттенхэм
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|27
|36
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