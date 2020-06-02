Лукас Моуру назвал Харри Кейна легендой АПЛ

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Лукас Моуру назвал Харри Кейна легендой АПЛ

Хавбек "Тоттенхэма" Лукас Моруа ярко высказался о форварде клуба Харри Кейне.

"Думаю, Кейн уже легенда АПЛ. У него невероятный уровень, он умеет забивать с обеих ног, он невероятно силен. Кейн хочет побеждать в каждом матче, на каждой тренировке, он подстегивает и меня. Я становлюсь сильнее благодаря ему", - цитирует Моуру BR Football.

Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в "Барселоне".

В нынешнем сезоне 26-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 25 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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