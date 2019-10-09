Лукас Окампос дебютировал в сборной Аргентины
Полузащитник сборной Аргентины Лукас Окампос дебютировал в составе национальной команды в товарищеском матче со сборной Германии (1:2, второй тайм).
25-летний футболист вышел на поле во втором тайме.
Этим летом Окампос перешел в "Севилью" из "Марселя" за 15 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до 2024 года.
13 октября Аргентина сыграет с Эквадором. Начало игры - в 17:00 (мск).
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