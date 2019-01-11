Лукас Пакета - "второй Кака" или очередной Пато? Детальная характеристике бразильского новичка "Милана"

4 января "Милан" объявил о покупке 21-летнего бразильского полузащитника Лукаса Пакеты. Согласно информации из авторитетных источников, трансфер молодого футболиста обошелся итальянцам в 35 млн евро (на 20 млн больше его реальной стоимости по данным Transfermarkt). Уже завтра подопечные Гаттузо проведут свой первый матч в 2019 году – "Милан" сразится с "Сампдорией" в рамках 1/8 финала национального кубка. Есть большая вероятность, что Пакета получит свои первые игровые минуты в составе "россонери" именно 12 января. В связи с этим редакция Soccernews решила познакомить своих читателей с этим занимательным персонажем и объяснить, почему Пакету уже сейчас называют "новым Кака".

Оглянемся назад

Лукас Толентино Коэльо де Лима, или же Лукас Пакета родился в 1997 году в городе Рио-Де-Жанейро, и уже в 10 лет был зачислен в академию "Фламенго", где прошел все этапы футбольного образования, а уже 28 мая 2017 дебютировал за основной состав, сыграв 14 минут во встрече против "Атлетико Паранаэнсе". С тех пор юный бразилец успел сыграть 65 матчей за "Фламенго", в которых отметился 13 мячами и 5 результативными передачами. Становление игрока было достаточно сложным, но в то же время разнообразным. За почти что 2 года Пакета успел сыграть на 6 разных позициях, но с течением времени утвердился как центральный атакующий полузащитник. Тем не менее, Лукаса и сейчас считают универсалом, ведь при желании его можно поставить и в центральную зону, и на фланги атаки. Все данные для этого присутствуют, а неповторимый бразильский стиль способен проявиться даже в воротах.

Ну да к черту похвалу! Ее хватило еще во времена выступлений за "Фламенго". Впервые о Лукасе Пакете заговорили зимой 2017 года, когда тот успешно и ярко проявил себя в рамках Южноамериканского кубка КОНМЕБОЛ (южноамериканский аналог Лиги Европы), в котором его родная команда дошла до финала, а сам атакующий полузащитник забил первый мяч в ответном матче на решающей стадии. Тем не менее, судьбу турнира он решить не смог (по итогу кубок достался аргентинскому "Индепендьенте"), зато засветился. Молодой бразилец забил 2 гола в 9 матчах и даже успел составить великолепный молодой тандем вместе с Винисиусом Жуниором, который сейчас пылит за мадридский "Реал". Стоит также сказать, что в свое время Пакета мог оказаться на просторах СНГ. Летом 2017 на него серьезно претендовал донецкий "Шахтер", но "горняки" не рискнули платить за молодого таланта столь большие деньги.

Кроме всего прочего, Пакета смог засветится и в составе национальной сборной. Еще 4 сентября 2016 года он дебютировал за Бразилию U-20 и в течении 8 встреч забил 1 гол. Главный тренер основной команды – Тите – еще тогда восхитился игрой Пакеты и зачислил его в расширенный состав сборной перед поездкой в Россию. Но стоит отметить, что те заметки не были официальными. Их будто бы достало из тьмы одно из авторитетных бразильских изданий. Тем не менее, во избежание конфликтов и спекуляций, официальных записок никто не обнародовал. Но, скорее всего, они были правдивыми, так как уже через два месяца после мундиаля – 8 сентября – Лукас вышел на поле в футболке главной сборной страны в товарищеском матче против США.

Игровой стиль и перспективы в "Милане"

Как уже заявлялось ранее, Лукас Пакета – это чистый универсал, который способен сыграть на любой позиции в центре поля (хотя в опорной зоне толку от него будет изрядно меньше), а также на флангах атаки (в особенности, во "Фламенго" его чаще использовали слева). Главной предпосылкой такого спектра возможностей считается его уникальный набор качеств. Среди бразильцев редко находятся физически сильные футболисты с далеко не худощавым телосложением, которые способны развить приличную скорость, а также показать чудеса дриблинга и обыграть чуть ли не полкоманды. В свое время такой фокус мог провернуть разве что Кака, но даже он не обладьдал столь феноменальными физическими данными.

Все вышесказанные утверждения легко подтверждает статистика. Во "Фламенго" футболист достаточно легко выигрывал верховые единоборства. В каждом матче число удачных действий в этом компоненте переваливало за цифру 9, что было в среднем на 2 больше, чем у любого другого футболиста в команде, даже с учетом центральных защитников. В то же время Пакета отлично пускался в дриблинг. В среднем 5 обводок за матч завершались с поразительной точностью в 68%. Такой эффективности не всегда добивается даже нынешний король бразильских "выкрутасов" Неймар – средняя точность его финтов составляет 66%. Но финты – это не главное, таким атрибутом обладает множество футболистов во всей Бразилии. Гораздо важнее приносить пользу команде, и Пакета это делал. До перехода в "Милан" в родном чемпионате он занимал второе место по среднему количеству ударов по воротах за матч – 3. Кроме того, восхищение вызывают его ключевые передачи. Несмотря на небольшое количество ассистов, он стабильно создавал для партнеров как минимум по 2 момента за матч.

Очевидно, что в "Милане" дела не пойдут легко прямо с первого матча. Пакета рискует заболеть недугом всех бразильцев, которые ранее не имели практики игры в Европе – адаптация. Кто бы что не говорил, но игра в Бразилии и Европе – это две совершенно разные планеты. На южноамериканском континенте футболистам часто дают много простора для атак, что и позволяет дриблерам отлично проявлять себя. Но привыкнуть к европейскому прессингу порой бывает сложно. Если говорить о месте Пакеты в "Милане", скорее всего Гаттузо будет использовать 21-летнего бразильца как одного из наконечников в центральном треугольнике, где, в связи с многочисленными травмами, до сегодняшнего момента был вынужден играть номинальный опорник Кесье. Его универсализм заметно поможет "россонери" как тормозить атаки на ранней стадии, так организовывать быстрые прорывы к воротам соперника.

Чтобы сделать адаптацию Пакеты в новом клубе более быстрой и безболезненной, Гаттузо очень важно с первых же матче й поставить бразильца в центр своей игровой модели, то есть игра должна исходить именно от него. В противном случае главные умения игрока не будут раскрыты. Стоит напомнить, что во "Фламенго" он был центральным игроком всех построений. В свое время с Кака поступили также. Он был быстро введен в курс дело, занял позицию ключевой фигуры, и успешно разгонял и завершал атаки в течении следующих лет. Если же отнять у Пакеты возможность строить игру на поле, о практически сразу же рискует закрыться и превратится в очередного бразильца, который не оправдал ожидания в Европе. Ждем дебюта Пакеты. Возможно, именно он поможет "Милану" если не восстановить былое величие, то хотя бы вернуться в Лигу Чемпионов. Тем более, что в последних 6 играх стиль игры "россонери" подразумевает владение мячом в течении как минимум 60% времени. Как раз то, что нужно!