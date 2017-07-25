Лукас Перес хочет покинуть "Арсенал"

Теги арсенал лондонлукас пересдепортиво ла-корунья

Лукас Перес хочет покинуть "Арсенал"

Нападающий "Арсенала" Лукас Перес выразил желание покинуть лондонский клуб этим летом, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 28-летний футболист, прежде всего, недоволен дефицитом игровой практики. Но последней каплей для испанца стало то, что его номер без разрешения отдали новичку команды Александру Ляказетту.

Лукас Перес хочет вернуться в "Депортиво", который готов предложить форварду контракт на десять лет. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов

Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов