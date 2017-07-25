Лукас Перес хочет покинуть "Арсенал"

Нападающий "Арсенала" Лукас Перес выразил желание покинуть лондонский клуб этим летом, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 28-летний футболист, прежде всего, недоволен дефицитом игровой практики. Но последней каплей для испанца стало то, что его номер без разрешения отдали новичку команды Александру Ляказетту.

Лукас Перес хочет вернуться в "Депортиво", который готов предложить форварду контракт на десять лет. | http://soccernews.ru