Лукас Перес летом вернётся в "Арсенал"

Нападающий "Депортиво" Лукас Перес следующим летом вернётся в "Арсенал", которому принадлежат права на него.

Как сообщает London Evening Standard, тренерский штаб "канониров" готов дать испанскому форварду второй шанс.

29-летний Перес в этом сезоне сыграл за "Депортиво" 28 матчей, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

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