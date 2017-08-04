Лукас Перес может стать игроком "Фенербахче"

Теги лукас пересфенербахчеарсенал лондон

Лукас Перес может стать игроком "Фенербахче"Нападающий "Арсенала" Лукас Перес может стать игроком "Фенербахче".

Как сообщает Football Espana, 28-летний футболист обсудил условия личного контракта с турецким клубом.

За игрока "Арсенал" планирует выручить 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард сыграл в 11-ти матчах АПЛ, забив один гол. 

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