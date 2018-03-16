Лукас Перес недоволен своим положением в "Депортиво" и планирует вернуться в "Арсенал"

Форвард Лукас Перес заявил, что не доволен своим переходом в "Депортиво".

"Я недоволен текущим положением дел. Мой переход в "Депортиво" - одно разочарование" - приводит слова Переса Daily Star.

Напомним, что Перес играет за "Депортиво" на правах аренды.

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